Bissingen a.d.T. (red) - Nur noch eine Ansammlung verletzter Personen hat die Polizei am Rande des Dorffests in Bissingen bei ihrem Eintreffen in der Nacht auf Sonntag angetroffen. Gegen 1 Uhr hatte ein Zeuge den Notruf gewählt und eine Schlägerei zwischen etwa zehn Personen auf der Hocketse im Bereich des Toilettenwagens gemeldet. Drei Streifenwagenbesatzungen wurden entsandt, um den Streit zu lösen, der bei der Ankunft dann wohl schon beendet war. Wie die Polizei berichtet, wurden den Beamten bei der Befragung der Anwesenden dann verschiedene Abläufe der Schlägerei geschildert. Insgesamt sei festzustellen gewesen, dass alle Beteiligten unter Alkoholeinfluss standen. Während der Befragung mussten immer wieder kleine Streitereien geschlichtet werden. Letztendlich verließen die Beteiligten die Hocketse.