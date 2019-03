Plochingen (pol)Zwei junge Männer sind bei einer Schlägerei am Plochinger Busbahnhof im Gesicht schwer verletzt worden. Laut Polizei warteten die 22- und 23-jährigen dort Sontagmorgen gegen halb fünf mit vier Freunden auf ein Ruftaxi. Als dieses vorfuhr stiegen alle bis auf den 23-jährigen ein. Drei unbekannte Männer setzten sich ebenfalls ins Auto und es kam zum Streit zwischen beiden Gruppen. Der 23-jährige vor dem Taxi wurde dabei von den Unbekannten zu Boden geschlagen. Der 22-jährige wollte ihm helfen und bekam dabei einen Kopfstoß versetzt. Die drei Unbekannten liefen anschließend in Richtung Bahnhof davon. Das Taxi fuhr ohne Gäste weg. Am Montag meldeten sich die beiden Verletzten beim Polizeiposten Plochingen, konnten aber keine genaue Täterbeschreibung abgeben. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen. Hinweise können telefonisch über 07153/3070 gegeben werden.