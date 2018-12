Anzeige

Wendlingen (pol) Am Freitag kurz nach 22.30 Uhr ist der Polizei mitgeteilt worden, dass im Bereich des Busbahnhofes eine Schlägerei im Gange sei, an welcher 30 -35 Personen beteiligt sein sollen. Beim Eintreffen der ersten Streifen entfernten sich alle beteiligten Personen in verschiedene Richtungen. Im Rahmen der Fahndung konnten noch mehrere Personen festgestellt und kontrolliert werden. Hierunter befand sich ein 16-Jähriger, welcher einen Schlagring mit sich führte. Ein weiterer angetroffener 18-Jähriger führte ein CS-Reizgas-Spray mit sich. Im Rahmen der Absuche konnte zudem noch ein Messer aufgefunden werden. Alle angetroffenen Personen bestritten, dass sie an der Schlägerei beteiligt waren. Das Polizeirevier in Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07022/92240.