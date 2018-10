Anzeige

Esslingen (pol)Zu einer Schlägerei kam es am Freitagabend gegen 23.30 Uhr im Bereich des Bahnhofes in Esslingen. Zwei Personengruppen, bestehend aus syrischen, irakischen und afghanischen Männern, trafen im Bereich der öffentlichen Toiletten aufeinander, wie die Polizei mitteilte. Bei zwei Männern dieser Gruppen kam es dann zu einem Streitgespräch. Im weiteren Verlauf kam es offensichtlich zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen den beiden Personen, wobei die anderen aus ihren jeweiligen Gruppen versuchten diese Streitigkeit zu schlichten, was auch durch beherztes Eingreifen weiterer unbeteiligter Bürger gelang. Beide Personengruppen gingen anschließend in unterschiedliche Richtungen zu Fuß davon. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnte einer der Beteiligten in der Bahnhofsunterführung festgestellt werden. Der 29-jährige blutete stark im Gesicht und musste anschließend durch einen Rettungswagen zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht werden. Der andere beteiligte Mann konnte trotz intensiver polizeilicher Fahndung nicht mehr festgestellt werden. Das Polizeirevier Esslingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.