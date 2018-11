Anzeige

Wendlingen (pol) Am Sonntag ist es kurz nach Mitternacht in der Bahnhofstraße zu einer handfesten Auseinandersetzung von mehreren Personen gekommen. Zunächst gerieten die zwei Gruppen mit jeweils fünf bis zehn Personen an der Unterführung zu den Gleisen in einen verbalen Streit.

Es folgten Schubsereien, die schlussendlich in eine Schlägerei mündeten. Ein 19-jähriger Mann wurde dabei laut Polizeimitteilung von einem anderen Mann mit einem Schlagring mehrfach gegen den Kopf geschlagen und zog sich leichte Verletzungen zu.

Erfolgreiche Fahndung

Die Auseinandersetzung verlagerte sich anschließend an den Busbahnhof. Beim Eintreffen der ersten Polizeistreifen entfernte sich die Gruppe, von welcher die Hauptaggression ausging, in unterschiedliche Richtungen.

Nach intensiver Fahndung mit mehreren Polizeistreifen konnten dann vier Personen aus dieser Gruppe, im Alter zwischen 16 und 18 Jahren, im Bereich der S-Bahn festgestellt werden. Die Ermittlungen der Polizei bezüglich der Hintergründe und der Zusammenhänge des Vorfalles dauern noch an.