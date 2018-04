Anzeige

Nürtingen (pol)Aus bislang ungeklärten Gründen ist es am Sonntagmorgen gegen 3.15 Uhr zu einer handfesten Auseinandersetzung am Bahnhof in Nürtingen gekommen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen waren drei bis vier Personen in den Streit involviert. Nach Angaben der Polizei schlug ein bislang unbekannter Täter nach einem kurzen verbalen Wortgefecht einem 28-Jährigen ins Gesicht.

Der alkoholisierte Geschädigte musste durch den Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Beim Eintreffen der Streifenbesatzung entfernten sich die restlichen Personen und konnten nicht mehr aufgegriffen werden. Zeugen, die Beobachtungen zu dem Geschehen und den beteiligten Personen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07022/92240 mit dem Polizeirevier Nürtingen in Verbindung zu setzen.