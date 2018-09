Anzeige

Wendlingen (red) - In einer Gaststätte am Sportplatz in Wendlingen ist es am frühen Sonntagmorgen gegen 2.10 Uhr zu einer Schlägerei gekommen. Nach Angaben der Polizei waren mehrere betrunkene Jugendliche beteiligt. Ein 19-Jähriger wurde so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Mehrere Streifen waren erforderlich, um die Situation zu beruhigen. Die Gründe für den Streit konnten vor Ort nicht ermittelt werden, aber die Polizei geht davon aus, dass der Alkohol einer der Gründe für die Eskalation sein dürfte.