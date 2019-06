Oberboihingen (pol) Bei einem Fußballspiel in Oberboihingen ist es am Freitag zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen einem Spieler und dem Schiedsrichter gekommen. Wie die Polizei berichtet, hatte der Schiri einem Spieler des TSV Harthausen in der 90. Minute die gelb-rote Karte gezeigt. Daraufhin rastete der Fußballspieler aus. Vor lauter Wut soll er den Mann beleidigt und angespuckt haben. Als er schließlich das Spielfeld verließ, beleidigte er außerdem den Linienrichter.

Vorsorglich wurde die Polizei verständigt, doch als die Beamten vor Ort eintrafen, hatte sich die Situation bereits wieder beruhigt. Der Spieler muss jetzt mit einer Anzeige rechnen.