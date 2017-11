Anzeige

Ostfildern-Ruit (pol) - Auf etwa 10.000 Euro wird der Schaden beziffert, den eine 47-jährige BWM-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in der Zinsholzstraße verursacht hat. Die Frau war gegen 18.30 Uhr mit ihrem 1er Cabrio auf der Zinsholzstraße unterwegs. Weil sie gerade erst losgefahren war, beschlug ihre Frontscheibe. Bei der Suche nach einem Tuch in ihrem Wagen war sie so vom Verkehrsgeschehen abgelenkt, dass sie einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Opel Meriva übersah.

Ungebremst krachte sie mit so großer Wucht ins Heck des Opel, das dieser einen Meter nach vorne versetzt wurde. Verletzt wurde niemand, allerdings entstand an dem Opel wohl wirtschaftlicher Totalschaden. Beide Autos wurden durch den Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.