Esslingen (pol) Der Unbekannte hebelte in der Zeit von 8.45 Uhr bis 9.10 Uhr an einem in der Siemensstraße vor einer Schreinerei abgestellten Opel die Scheibe der Beifahrertür auf. Hierbei ist ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro entstanden. Ersten Erkenntnissen nach ist nichts aus dem Auto entwendet worden.