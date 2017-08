Leinfelden-Echterdingen (pol) - Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht zum Dienstag die Schaufensterscheibe eines Geschäfts in der Musberger Straße eingeschlagen, teilte die Polizei mit. In dem Schaufenster befanden sich ein hochwertiges Mountainbike sowie der Karton eines Elektromotors für Fahrräder. Der Unbekannte schnappte sich zunächst den Karton. Da er aber leer war, ließ ihn der Einbrecher zurück und ging ohne Beute von dannen. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 1500 Euro. Da sich das Gebäude direkt an einem Kreisverkehr der Durchgangsstraßen befindet, bittet der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen unter der Nummer 0711/90377-0 um Zeugenhinweise.

