Ostfildern-Scharnhausen (pol) Die Polizei hat einen 38-jährigen festgenommen. Dem Georgier ohne festen Wohnsitz in Deutschland wird vorgeworfen, seinen Lebensunterhalt mit Diebstahl zu bestreiten. Insgesammt soll der Mann Druckerpatronen im Wert von rund 2.000 Euro gestohlen haben, so die Polizei. Am Montag wurde er in seinem Auto kontrolliert, kurz nachdem er einen Laden verlassen hatte. Die Beamten fanden dabei mehrere, hochwertige Druckerpatronen, die er in dem Geschäft geklaut hatte, sowie eine kleine Menge Haschisch. Das Fahrzeug war zu dem in desolatem Zustand und wurde aus dem Verkehr gezogen. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Diebstahl und Fahren unter Drogeneinfluss. Der Mann sitzt zwischenzeitlich in Haft.