Scharnhausen (pol) Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Freitag, 22.30 Uhr und Samstag, 6 Uhr in einen Einkaufsmarkt in der Liststraße eingebrochen. Sie stiegen mittels einer Leiter auf ein Vordach, schlugen dort ein Fenster ein und gelangten so in das Gebäude.

Anschließend entwendeten sie Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro sowie Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro. Weiterhin versuchten die Täter einen Bankautomaten aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang.