ScharnhausenIn dem bewohnten Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Jahnstraße in Scharnhausen ist es am frühen Dienstagmorgen zu einem Brand gekommen. Kurz nach 2.30 Uhr gingen die ersten Notrufe bei der Feuerwehr und der Polizei ein. Als die Rettungskräfte kurze Zeit später eintrafen, hatten die Bewohner laut Polizei bereits das Haus verlassen. Sie hatten zusammen mit einem Nachbarn sich gegenseitig geweckt und auf das Feuer aufmerksam gemacht. Aus bislang ungeklärter Ursache war das Inventar im Zimmer einer 48-Jährigen in Brand geraten. Der Feuerwehr gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf weitere Räume des Gebäudes zu verhindern. Ersten Erkenntnissen nach wurde lediglich die Elektrik im angrenzenden Heizraum durch die Flammen zusätzlich in Mitleidenschaft gezogen. Da das Treppenhaus sehr stark verraucht war, mussten die Bewohner die Nacht bei Angehörigen oder Freunden verbringen. Der Schaden kann noch nicht abgeschätzt werden. Die Frau sowie ein 13-jähriger Junge mussten wegen des eingeatmeten Rauchs vom Rettungsdienst versorgt werden. Dieser war mit einem Großaufgebot an den Unglücksort ausgerückt. Die Feuerwehr rückte mit sieben Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften aus. Die Polizei hat am Morgen die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.