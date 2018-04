Anzeige

Ostfildern (pol) Ein etwa acht Monate altes Schwarzkopfschaf ist in den vergangenen Tagen aus einer umzäunten Weide im Scharnhauser Park gestohlen und geschlachtet worden berichtet die Polizei. Spielende Kinder entdeckten am Donnerstagabend am Krähenbach ein Lammfell und Teile des Tieres. Ihr Vater verständigte daraufhin am Freitagmorgen den Polizeiposten Ostfildern. Die Beamten suchten mit dem Schäfer einer Herde, die sich momentan zwischen dem Otto-Reiniger-Weg und der L 1192 befindet, die Fundstelle auf. Sie befindet sich etwa 200 Meter von dem Pferch entfernt. Er bestätigte, dass es sich um eines seiner Lämmer handelt. Der Sachbereich Gewerbe und Umwelt hat die Ermittlungen wegen eines Verstoßes nach dem Tierschutzgesetz übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 0711/3416983-0 an den Polizeiposten Ostfildern erbeten.