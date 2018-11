Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol)Bei einem Auffahrunfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen ist am Mittwochabend, gegen 17.40 Uhr, auf der B 27 eine Frau verletzt worden und Schaden in Höhe von insgesamt 120.000 Euro entstanden. Ein 59-jähriger Fahrer eines Porsche Macans fuhr nach Polizeiangaben in Fahrtrichtung Tübingen zwischen den Anschlussstellen Leinfelden-Echterdingen und Stetten im stockenden Verkehr auf einen Lexus SUV auf, der durch die Wucht des Aufpralls auf einen davor stehenden Mercedes AMG geschoben wurde. Der AMG touchierte daraufhin noch einen Audi A6. Die 40-jährige Beifahrerin des Lexus wurde leicht verletzt. Der Porsche und der Mercedes AMG wurden so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Es kam zu erheblichen Behinderungen im Feierabendverkehr.