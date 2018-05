Anzeige

Neckartailfingen (pol) Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag in der Tübinger Straße in Neckartailfingen der Nähe der Sparkasse einen Kanaldeckel eines, in die Straßendecke eingelassenen Schachts entfernt. Eine 18-jährige Frau ging mit ihrer Freundin gegen 1:15 Uhr an dieser schlecht ausgeleuchteten Stelle entlang und trat mit dem rechten Bein in den Schacht. Sie knickte um und verletzte sich leicht am Oberschenkel und am Knöchel. In unmittelbarer Nähe fehlte ein weiterer Kanaldeckel auf dem Parkplatz. Die offenen Schächte konnten provisorisch durch die Polizeikräfte gesichert werden, damit weitere Schadensfälle verhindert werden konnten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu möglichen Vandalen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Nürtingen unter 07022 9224 0 zu melden.