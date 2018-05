Anzeige

Filderstadt (pol)Nachdem am Donnerstagvormittag bereits der Aufbruch von Automaten einer Waschstraße in Plattenhardt bekannt geworden war, hat auch die Betreiberin einer Waschanlage in Bernhausen am Donnerstagmittag die gewaltsame Öffnung mehrerer SB-Saugautomaten festgestellt. Der Täter gelangte laut der Polizei zwischen Mittwoch, 15 Uhr, und Donnerstag, 12 Uhr, auch in der Felix-Wankel-Straße durch Aufhebeln der Behältnisse an Münzgeld in noch unbekannter Höhe. In diesem Fall wird der Schaden mit zirka 200 Euro beziffert. Das Polizeirevier Filderstadt prüft nun unter anderem einen möglichen Zusammenhang der beiden Taten.