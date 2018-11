Anzeige

Reichenbach (pol)Ein Täter hat am Mittwoch zwischen sieben Uhr und 18.30 Uhr in der Tiefgarage eines Wohnhauses in der Neuwiesenstraße einen Satz Sommerräder gestohlen. Die vier Reifen mitsamt Felgen waren nach Angaben der Polizei dort verpackt und gestapelt über den Winter eingelagert. Der Wert der Räder liegt bei etwa 5.000 Euro. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise werden unter Telefon 07153/3070 entgegen genommen.