Anzeige

Wendlingen (pol) - Einen Satz Kompletträder hat ein bislang unbekannter Dieb aus einer Tiefgarage im Seerosenweg mitgehen lassen. Der Unbekannte schlich sichlaut der Polizei in der Zeit von 8.30 Uhr bis 19 Uhr in die Tiefgarage und nahm die Reifen auf 18-Zoll-Felgen der Marke BMW Performance Styling 269 im Wert von rund 1.000 Euro mit. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen.