Kirchheim/Teck (pol) Das Polizeirevier Kirchheim fahndet nach dem Fahrer eines Sattelzuges, der nach einem Verkehrsunfall im Kruichling Fahrerflucht beging. Am Montagmorgen, zwischen 6.30 Uhr und 7.15 Uhr, hatte der Fahrer des gesuchten Sattelzuges nach Polizeiangaben in der Marie-Curie-Straße geparkt. Beim Ausparken übersah er, dass hinter seinem Auflieger ein weißer Dacia Dokker stand. Beim rückwärts rangieren erfasste der Auflieger den Dacia im Frontbereich und schob das Fahrzeug mehrere Meter nach hinten. Obwohl er dabei einen Sachschaden von mehr als 5.000 Euro verursachte, fuhr er anschließend einfach weiter, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. An dem Dacia konnten rote Lackantragungen gesichert werden. Das Polizeirevier Kirchheim sucht nach Zeugen des Unfalls und bittet um Hinweise zu dem flüchtigen Sattelzug, dessen Auflieger im Heckbereich beschädigt sein müsste. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 07021/5010 an das Polizeirevier wenden.