Nürtingen (pol)Am Montagmittag hat sich auf dem Lagergelände eines Unternehmens in der Lauterstraße ein Sattelzug aus noch ungeklärter Ursache selbstständig gemacht und ist gegen eine Mauer geprallt. Gegen 13 Uhr setzte sich die Zugmaschine samt Auflieger in Bewegung, rollte die Ausfahrt des Firmenareals hinaus und stieß laut Polizei nach dem Überqueren der Lauterstraße gegen eine Mauer. An dieser entstanden nur geringe Beschädigungen. Der Schaden am Lkw beläuft sich ersten Schätzungen zufolge jedoch auf circa 90.000 Euro. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt.