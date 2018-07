Anzeige

Stuttgart (pol) Auf etwa 430.000 Euro wird der Schaden taxiert, der bei dem durch einen Verkehrsunfall ausgelösten Geschehen am Freitag um 19.40 Uhr in der Schelmenwasenstraße entstand. Der 43-jährige Fahrer eines polnischen Sattelzuges wollte nach rechts in ein Firmenareal abbiegen. Durch sein Ausholmänover kam der Auflieger jedoch zu weit nach links und touchierte das geöffnete Rolltor. Dabei wurde der Zusatztank für das Kühlaggregat beschädigt, so dass Dieselkraftstoff auf die heiße Abgasanlage tropfte und sich entzündete. Dem Fahrer gelang es noch, das brennende Gespann durch das Areal zu fahren und im Ausfahrtsbereich zum Eichwiesenring, wo keine Brandgefahr für Gebäude bestand, abzustellen. Der Mann konnte sich unverletzt ins Freie retten und unternahm noch vergebliche Löschversuche mit einem Handfeuerlöscher. Erst der Feuerwehr gelang es jedoch wenig später, die Flammen zu löschen. Es konnte aber nicht mehr verhindert werden, dass die Zugmaschine, ein Mercedes-Benz Actros, und der Auflieger völlig ausbrannten. Die Bergung des Sattelzuges wurde durch ein Abschleppunternehmen, das mit mehreren Fahrzeugen und Mitarbeitern vor Ort kam, durchgeführt.