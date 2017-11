Anzeige

Esslingen (pol) - Zu einem vermeintlichen Wasserrohrbruch im Bereich eines Studentenwohnheimes sind am Dienstagabend gegen 22 Uhr die Feuerwehr und Polizei in die Mettinger Straße gerufen worden. Als die Einsatzkräfte dort ankamen, stellten sie schnell fest, dass eine Sprinkleranlage im unteren Geschoss einer zweistöckigen Tiefgarage ausgelöst hatte. Wie die Polizei berichtet, konnte die Wassermenge nicht zügig abfließen und gelangte deshalb in das Treppenhaus des zur Tiefgarage gehörenden Gebäudes und setzte den Fahrstuhlschacht unter Wasser. Die Sprinkleranlage wurde abgestellt.

Dabei stellten die Beamten fest, dass der Sprinklerkopf möglicherweise mutwillig abgeschlagen worden war. Sie fanden außerdem Glassplitter einer Bierflasche in der Abflussrinne. Ob durch das Eindringen des Wassers in den Aufzugschacht ein Schaden an der Elektrik entstanden ist, ist bislang noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-330 zu melden.