Nellingen (pol) - Bereits zum wiederholten Male sind gegen 0.15 Uhr am Mittwochmorgen an einem Autohaus in der Robert-Bosch-Straße in Ostfildern-Nellingen Sachbeschädigungen begangen worden, teilte die Polizei mit. Unbekannte beschädigten zwei ausgestellte Fahrzeuge sowie zwei Fensterscheiben des Autohauses, indem sie diese mit großen Steinen bewarfen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Anzeige