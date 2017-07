Wernau (pol) - In einem völlig desolaten Zustand setzen Beamte der Verkehrspolizei am Donnerstagnachmittag einen rumänischen Kleintransporter mit Anhänger außer Betrieb. Das Gespann war laut Polizei gegen 14.30 Uhr in der Esslinger Straße kontrolliert worden. Bereits bei der ersten groben Besichtigung trauten die Kontrolleure ihren Augen nicht. Der Anhänger hatte gar keine Bremsfunktion mehr, beim Zugfahrzeug, einem VW LT, war es nicht viel besser. Weitere Mängel an der Lenkeinrichtung, Beleuchtung und Elektrik veranlassten die Beamten, das leere Gespann durch einen Sachverständigen überprüfen zu lassen. Dieser bescheinigte insgesamt über 30 Mängel und stufte das Zugfahrzeug mitsamt Anhänger als absolut verkehrsunsicher ein. Der 46-jährige Rumäne durfte nicht mehr weiterfahren, die Kennzeichen und Fahrzeugpapiere wurden einbehalten. Es wurde gegen ihn eine Kaution in Höhe von über 1700 Euro festgesetzt.

