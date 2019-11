Ostfildern (pol)Schwere Verletzungen hat sich ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag in Ruit zugezogen. Ein 69-Jähriger befuhr mit seinem Mini Cooper gegen 9.20 Uhr die Senefelder Straße in Richtung Stuttgarter Straße. Beim Linksabbiegen auf ein Hofgrundstück übersah er einen 53 Jahre alten Fußgänger, der auf dem Gehweg in dieselbe Richtung ging. Wie die Polizei mitteilte, gab der Pkw-Lenker an, dass er durch die Sonne geblendet worden war. Der Verletzte wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen. An dem Kleinwagen entstand geringer Schaden.