Esslingen (pol) Bei einem Arbeitsunfall im Stadtteil Rüdern ist am Dienstagmittag, gegen 11.50 Uhr, ein Mann schwer verletzt worden. Der 49-jährige, bei einer Firma für Holzmontagebau angestellte Arbeiter war mit Renovierungsarbeiten an einem Einfamilienhaus im Eglisweg beschäftigt. Im Rahmen dieser Arbeiten war auch die Glasabdeckung des Terrassendachs entfernt worden. Nachdem der 49-Jährige auf die zum Begehen teilweise mit Schaltafeln ausgelegten Dachgerüstbalken gestiegen war, stürzte er aus noch ungeklärter Ursache aus über drei Metern Höhe in die Tiefe auf einen Steinboden. Mit schwersten Kopfverletzungen musste der Verunglückte mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden, berichtet die Polizei. Die Spezialisten des Arbeitsbereichs Gewerbe/Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen haben die Ermittlungen aufgenommen. Vertreter des Gewerbeaufsichtsamts des Landratsamt Esslingen waren ebenfalls vor Ort.