Leinfelden-Echterdingen (pol) - Beim Streifen einer Schutzplanke ist am Dienstagabend ein Schaden von etwa 10000 Euro entstanden, wie die Polizei berichtet. Eine 27-jährige Mercedes-Fahrerin fuhr gegen 23.30 Uhr auf der B27 in Richtung Stuttgart, als sie plötzlich einem unbekannten Fahrer eines blauen Ford Fiesta ausweichen musste, welcher an der Ausfahrt Degerloch rückwärts gefahren war. Die Mercedes-Fahrerin streifte bei dem Ausweichmanöver mit ihrer rechten Fahrzeugseite die Schutzplanke. Ungeachtet dessen fuhr der unbekannte Ford-Fahrer in Richtung BAB 8 davon. Hinweise zu dem flüchtigen Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Filderstadt unter der Telefonnummer 0711/70913 entgegen.