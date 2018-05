Anzeige

Esslingen (pol) - Die Verkehrspolizei stoppte am Mittwochnachmittag auf der B 10 einen Motorradfahrer wegen seiner gefährlichen Fahrweise. Gegen 15.50 Uhr überholte der Biker bei Stuttgart-Hedelfingen verbotener Weise drei Fahrzeuge auf der rechten Seite. Zügig drängelte er sich in dichtem Feierabendverkehr zwischen den Fahrzeugkolonnen in Richtung Plochingen hindurch. Im Slalom und mit hoher Geschwindigkeit fuhr der Motorradfahrer an den stehenden Fahrzeugen vorbei, teilweise unter Benutzung des Standstreifens. Als der Biker dabei auf 120 Stundenkilometer beschleunigte, wurde er von einem Polizeimotorrad verfolgt und im Bereich der Anschlussstelle Esslingen-Stadtmitte angehalten. Bei der Kontrolle begründete der 30 Jahre alte Motorradfahrer sein Verhalten damit, dass er verspätet zur Arbeit unterwegs gewesen sei. Die Verkehrspolizei bittet Verkehrsteilnehmer, die sich durch die Fahrweise des Motorradfahrers behindert oder gefährdet sahen, sich als Zeugen zur Verfügung zu stellen (Verkehrskommissariat Esslingen, Tel. 0711/39900).