Dettingen/Teck (pol) - Eine 35-jährige Frau fuhr mit ihrem Auto auf der Kirchheimer Straße in Richtung Ortsmitte. Hierbei wurde sie, laut Polizei, von einem Mercedesfahrer bedrängt. Auf Höhe des Industriegebietes in Dettingen/Teck überholte der Mercedesfahrer die 35-Jährige schließlich. In diesem Moment kam ein bislang unbekannter Autofahrer entgegen, weshalb die 35-Jährige eine Vollbremsung einleiten musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Bei dem Mercedes handelt es sich um eine neuere, dunkelblaue Limousine mit dem Teilkennzeichen ES-IM????. Bei dem Fahrer soll es sich um einen etwa 20 - 25 Jahre alten Mann handeln, der mit einem hellen Pullover bekleidet gewesen sein soll. Zeugen und der Geschädigte sollen sich beim Polizeirevier Kirchheim/Teck unter der Telefonnummer: 07021/5010 melden.