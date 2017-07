Kirchheim/Teck (pol) - Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch, gegen 12.15 Uhr, auf der Stuttgarter Straße ereignet hat, sucht das Polizeirevier Kirchheim. Ein 63-jähriger Kirchheimer war laut Angaben der Polizei mit seinem Opel vom Parkplatz eines Baumarktes mit hoher Geschwindigkeit, ohne zu bremsen und ohne auf den Durchgangsverkehr zu achten in die Stuttgarter Straße eingefahren um diese geradeaus in Richtung Eugenstraße zu überqueren. Eine 38-jährige Eislingerin, die auf der Stuttgarter Straße von Ötlingen kommend, in Richtung Stadtmitte unterwegs war, konnte durch eine Notbremsung gerade noch einen Aufprall verhindern.

Eine 41-jährige Kirchheimerin die mit ihrem Skoda in Gegenrichtung fuhr, hatte keinerlei Möglichkeiten mehr zu reagieren. Der Opel krachte in die linke Seite des Skoda, der durch die Wucht des Aufpralls nach rechts abgewiesen wurde und gegen den Subaru einer 61-Jährigen krachte, die an der Einmündung Eugenstraße / Stuttgarter Straße stand und wartete. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Skoda war nach dem Unfall allerdings so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Schaden wird auf insgesamt etwa 5.000 Euro geschätzt. Der Führerschein des Opelfahrers wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder denen die Fahrweise des Opel-Fahrers möglicherweise schon auf dem Parkplatz des Baumarktes aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07021/5010 beim Polizeirevier Kirchheim zu melden.