Neckartailfingen (pol) - Auf der B 297 zwischen Neckarhausen und Neckartailfingen ist es am Montagabend nach Angaben der Polizei zu einem riskanten Überholmanöver gekommen. Ein18-jähriger Autofahrer war gegen 22 Uhr in Richtung Neckartailfingen unterwegs. Auf dieser Strecke ist die Geschwindigkeit auf 70 km/h begrenzt und es besteht ein Überholverbot. Etwa 300 Meter vor dem "Wasserwerk" setzte der 18-Jährige im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve zum Überholen von vier Fahrzeugen an. Nachdem er drei überholt hatte, musste er wegen eines entgegenkommenden Pkw seinen Überholvorgang abbrechen.

Er bremste stark ab und zog nach rechts. Dabei geriet er ins Schleudern und prallte mit den rechten Rädern gegen den Bordstein. Von dort wurde der Wagen nach links abgewiesen und schleuderte noch vor dem entgegenkommenden Pkw quer über die Fahrbahn in die dortige Böschung, wo er entgegen der ursprünglichen Fahrrichtung stehenblieb.

Der 18-Jährige fuhr anschließend ohne auszusteigen in Richtung Neckarhausen weiter. Gegen 23 Uhr wurde er an seiner Wohnung angetroffen und hierbei auch auf Alkohol überprüft. Der Test verlief negativ, die riskante Fahrweise räumte er ein. Sein Auto war nur leicht beschädigt. Die Polizei Nürtingen ermittelt jetzt wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und sucht unter Tel. 07022/92240 noch Zeugen zu dem rücksichtlosen Überholen. Insbesondere werden die Fahrer oder Fahrerinnen des entgegenkommenden und der überholten Fahrzeuge gebeten, sich zu melden.