Esslingen-Oberesslingen (pol) Reiche Beute hat sich wohl ein noch unbekannter Täter erhofft, als er am Mittwoch, in der Zeit von 8.30 Uhr bis 18.15 Uhr, an einem in der Eberspächerstraße geparkten BMW eine Seitenscheibe eingeschlagen und einen Rucksack daraus entwendet hat. Die Ernüchterung dürfte groß gewesen sein, da er darin nur Protektoren und Handschuhe für das Fahren mit einem Skateboard vorfand. Dem vermutlich sehr überschaubaren Wert der Beute steht ein Schaden am Auto in Höhe von 300 Euro entgegen.