Leinfelden-Echterdingen (pol) - Am Mittwoch hat sich gegen 8.30 Uhr am Bahnübergang Maisenweg , Max-Lang-Straße und Elsterweg ein Verkehrsunfall ereignet. Nach Polizeiangaben war ein 59-Jähriger aus Niefern-Öschelbronn mit seinem VW Caddy auf der Max-Lang-Straße unterwegs. An der Kreuzung Meisenweg / Elsterweg wollte er nach links einbiegen. Hierbei übersah er das Rotlicht und fuhr über den unbeschrankten Bahnübergang. Der 51-jährige Fahrer der Straßenbahn, die gerade in Richtung Filderstadt fuhr, erkannte den einbiegenden VW und leitete sofort eine Notbremsung ein. Dies resultierte in einer leichtverletzten Person und einem Schaden in Höhe von etwa 13.000 Euro.

Trotzdem erfasste die Bahn den VW noch am Heck. Der Caddy wurde durch die Wucht des Aufpralls um 180 Grad gedreht und gegen ein Mercedes-Taxi eines 59-Jährigen geschleudert, der an der Haltelinie wartete. Laut Polizei wurde in der Straßenbahn und im Taxi niemand verletzt, jedoch musste der Unfallverursacher mit leichten Verletzungen vorsorglich zur Untersuchung und ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Straßenbahn blieb wohl unbeschädigt. Allerdings waren die beiden Autos nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden,