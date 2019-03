Nürtingen (pol) Die Missachtung einer roten Ampel hat am Dienstagabend zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen und rund 13.000 Euro Sachschaden geführt. Ein 19-Jähriger war mit seinem Nissan gegen 19.45 Uhr auf der Bahnhofstraße stadteinwärts unterwegs. Vor der Einmündung der Uhlandstraße missachtete er das für ihn geltende Rotlicht und kollidierte daraufhin mit dem entgegenkommenden Ford einer 22-Jährigen, die nach links in die Uhlandstraße abbiegen wollte. Die junge Frau hatte sich zuvor auf der Linksabbiegerspur eingeordnet und war erst bei Grün in den Einmündungsbereich eingebogen. Sowohl die 22-Jährige als auch ihre beiden Mitfahrerinnen im Alter von 17 und 21 Jahren zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden.