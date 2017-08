Neckartailfingen (pol) - Ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag bei Neckartailfingen entstanden, als ein Auto bei Rot über die Ampel gefahren ist. Der 27-Jährige Fahrer war, wie die Polizei berichtet, gegen 15.45 Uhr auf der B 297 in Richtung Nürtingen unterwegs. An der roten Ampel fuhr er, ohne zu halten, weiter und kollidierte mit dem BMW eines 49-Jährigen, der von der Tübinger Straße herkommend zur B 312 in Richtung Stuttgart fahren wollte. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zum Abbinden ausgelaufener Betriebsstoffe rückte die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen aus.

