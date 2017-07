Nürtingen (pol) - 9000 Euro Schaden ist laut Polizei bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend zwischen Nürtingen und Zizishausen entstanden. Ein 22-Jähriger war um 20.45 Uhr mit seinem Opel auf der Oberboihinger Straße vom Bahnhof kommend unterwegs. An der Kreuzung mit der Rümelin-/Hochwiesenstraße fuhr er vermutlich bei Rot über die Ampel. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Opel Corsa einer 47-Jährigen, die von der Rümelinstraße geradeaus in Richtung Hochwiesenstraße fahren wollte. Die Frau zog sich leichte Verletzungen zu.

