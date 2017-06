Kirchheim (pol) - Ein roter Roller ist in der Nacht zum Mittwoch, in der Zeit zwischen 23 und sieben Uhr, in der Schönblickstraße in Ötlingen gestohlen worden. Das Zweirad der Marke Piaggio mit dem Versicherungskennzeichen RAS 463 stand, so schreibt die Polizei in ihrem Bericht, verschlossen vor Gebäude 21.

Anzeige

Auf dem Gepäckträger ist ein schwarzes Topcase montiert. Weiterhin befindet sich die Aufschrift ZIP auf dem Fahrzeug. Hinweise werden an das Polizeirevier Kirchheim unter Telefon 07021/501-0 erbeten.