Beuren (pol) Am Freitagabend in der Zeit zwischen 20:30 Uhr und 23 Uhr zerkratzten unbekannter Täter den kompletten Lack an einem auf dem Thermalbadparkplatz in Beuren abgestellten roten Pkw Mini.

Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich laut Polizeimeldung auf mehrere tausend Euro. Die Beamten bitten unter der Rufnummer 07022/9224-0 um Hinweise auf die Täter.