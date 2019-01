Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol)Weil er das Rotlicht einer Ampel übersehen hat, hat ein 52 Jahre alter Dußlinger am Montagnachmittag in der Filderstraße eine Fußgängerin angefahren. Der Mann war nach Polizeiangaben kurz nach 17.30 Uhr mit seinem 1er BMW auf der Filderstraße in Richtung Musberger Straße unterwegs.

Auf Höhe des Omnibuswendeplatzes an der Einmündung Bunsenstraße übersah er den polizeilichen Ermittlungen zufolge die für ihn Rot zeigende Ampel und erfasste wenige Meter weiter eine 52-jährige Fußgängerin, die die dortige Fußgängerfurt bei Grün überquerte. Die Frau wurde dabei wohl leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus.