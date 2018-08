Anzeige

Esslingen (red) - Wegen der Missachtung einer roten Ampel ist laut Polizei am Donnerstagnachmittag in der Ulmer Straße in Esslingen ein Unfall geschehen. Verursacht wurde die Kollision nach bisherigen Erkenntnissen durch eine 23-jährige Autofahrerin, die gegen 17 Uhr auf dem Weg in die Innenstadt war. An der Kreuzung der Stauffenbergstraße unterlief der jungen Frau der folgenschwere Fehler und sie stieß mit dem einfahrenden Auto eines 37 Jahre alten Mannes zusammen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. An den beiden Pkw entstand ein Blechschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Beide Fahrzeuge waren anschließend nicht mehr fahrtüchtig.