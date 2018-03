Anzeige

KirchheimEine kurze Unachtsamkeit hat am Donnerstagmittag zu einem Verkehrsunfall mit einem Schaden von zirka 12.000 Euro geführt. Nach Polizeiangaben befuhr eine 53-Jährige mit ihrem Toyota kurz vor 13 Uhr die Jesinger Straße in stadtauswärtiger Richtung. An der Einfahrt zu einem Discounter beziehungsweise Zufahrt zur B 297 übersah die Frau das Rotlicht der dortigen Ampel. Im Anschluss kam es zur Kollision mit dem Mercedes eines 54-Jährigen, der vom Parkplatz des Discounters bei Grün auf die Jesinger Straße eingefahren war. Die C-Klasse musste abgeschleppt werden.