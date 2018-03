Anzeige

Esslingen (pol) - Eine teure Unachtsamkeit hat sich am Mittwochnachmittag ein 53-jähriger Autofahrer geleistet. Gegen 13.50 Uhr war der Mann laut der Polizei mit seinem VW Golf in der Eberspächerstraße in Richtung Kurt-Schumacher-Straße unterwegs und wollte an der Auffahrt zur Konrad-Adenauer-Brücke zunächst nach rechts abbiegen. Als seine Ampel auf Grün umschaltete, fuhr der 53-Jährige los, bemerkte im gleichen Moment jedoch, dass er eigentlich geradeaus weiterfahren wollte. Dass die Ampel in diese Fahrtrichtung allerdings Rot zeigte, hatte der Golf-Lenker nicht bemerkt. Beim Überqueren des Einmündungsbereichs kollidierte er deshalb mit einem von rechts kommenden Peugeot einer 27-jährigen Frau. Bei dem Zusammenstoß der beiden Pkw entstand ein Blechschaden in Höhe von zirka 12.000 Euro. Verletzte gab es nicht.