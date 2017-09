Anzeige

Wendlingen (pol) - Auf eine missachtete rote Ampel ist vermutlich ein Verkehrsunfall zurückzuführen, der sich am Freitagvormittag, gegen 10.30 Uhr, auf der Unterensinger Straße ereignet hat, teilte die Polizei mit. Beim Einfahren aus der Wertstraße kollidierte dabei ein 46-jähriger Ford Transit-Fahrer mit dem Fiat eines 29-Jährigen, der seinerseits bei Grün nach links in die Zufahrt zur B 313 abbiegen wollte. Verletzte waren nicht zu beklagen, doch an den beiden nicht mehr fahrtüchtigen Fahrzeugen entstand ein Schaden von knapp 10 000 Euro.