Bonlanden (pol) - Die Unaufmerksamkeit eines 25-jährigen Autofahrers führte laut Polizei am Freitagabend gegen 21.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Bonländer Hauptstraße/ K1225. Der 25-Jährige fuhr von Stuttgart kommend die B 27 entlang, verließ diese an der Anschlussstelle Filderstadt-Ost und wollte an der darauffolgenden Kreuzung geradeaus in Richtung Harthausen fahren. Fälschlicherweise ordnete er sich auf dem Fahrstreifen für Rechtsabbieger ein und fuhr an einem Zeugen, der vor der roten Ampel für den Linksabbieger- und Geradeausverkehr stand, vorbei. Vermutlich weil die Ampel für Rechtsabbieger Grünlicht zeigte, fuhr der 25-jährige weiter, bog jedoch nicht nach rechts ab, sondern fuhr trotz der roten Ampel geradeaus weiter. Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 45-jährigen Autofahrerin. Durch den Aufprall wurden der 25-Jährige, seine 16-jährige Mitfahrerin und die 45-Jährige leicht verletzt und wurden durch den Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von circa 2000 Euro.

