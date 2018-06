Anzeige

Nürtingen (pol)- Auf eine missachtete rote Ampel ist ein Verkehrsunfall zurückzuführen, der sich am Montagmittag in der Humpfentalstraße ereignet hat. Verursacht wurde der Unfall nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei von einem 28-jährigen Mercedesfahrer, der kurz nach zwölf Uhr auf der Humpfentalstraße in Richtung Neuffener Straße unterwegs war. Als er die Berliner Straße überqueren wollte, kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden und nach links abbiegenden Ford Fiesta einer 53 Jahre alten Frau.

Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß glücklicherweise niemand. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 8000 Euro. Der Fiesta war nicht mehr fahrtüchtig und wurde abgeschleppt.