Anzeige

Plochingen (pol) - Am Mittwochmittag kurz nach zwölf Uhr sind laut Polizei einem Pkw-Fahrer zwei Mädchen aufgefallen, die von einem Fußgängersteg über die B 10, kurz vor der Anschlussstelle Plochingen in Fahrtrichtung Stuttgart, mehrmals Split auf die Fahrbahn geworfen haben. Der Zeuge verständigte anschließend über den Notruf die Polizei, worauf die Beamten die beiden Kinder im Alter von zwölf und 13 Jahren noch an Ort und Stelle antreffen konnten. Bislang ist nicht bekannt, ob Verkehrsteilnehmer zu Schaden gekommen waren. Der Polizeiposten Plochingen bittet mögliche Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-0 zu melden.