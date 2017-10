Anzeige

Esslingen (pol) - Ein Fahrfehler dürfte - laut Polizei - der Grund gewesen sein für einen Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmittag an der Kreuzung Grabbrunnenstraße/ Urbanstraße ereignet hat. Eine 21 Jahre alte Fahrerin war gegen 12.30 Uhr mit ihrem Ehemann als Sozius auf dem rechten Fahrstreifen der Grabbrunnenstraße in Fahrtrichtung Mülbergerstraße unterwegs. Als sie an die Kreuzung mit der Urbanstraße heranfuhr, bremste sie beim Umschalten der dortigen Signalanlage so stark ab, dass das Vorderrad blockierte und in der Folge auf der weißen Fahrbahnmarkierung wegrutschte. Im Kreuzungsbereich kam der Roller schließlich zum Liegen. Beim Sturz hat sich die Bikerin zahlreiche Schürfwunden zugezogen und musste vom Rettungsdienst zur ärztlichen Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Ihr Sozius hatte mehr Glück, er blieb unverletzt. Am Roller entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.