Anzeige

Wendlingen (pol) - Eine Streife der Nürtinger Polizei stoppte in den frühen Dienstagmorgenstunden in der Stuttgarter Straße in Wendlingen einen Rollerfahrer. Der 24-Jährige Lenninger war mit einer Geschwindigkeit von über 50 Kilometer pro Stunde unterwegs und konnte bei der Verkehrskontrolle gegen 1.45 Uhr lediglich eine Prüfbescheinigung für einen Mofaroller vorweisen. Da sein Zweirad zur Geschwindigkeitserhöhung technisch verändert war, wurde der Roller zwecks weiterer Überprüfung sichergestellt. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Anhaltspunkte, die auf einen akuten Drogenkonsum hindeuteten. Ein Drogenschnelltest bestätigte laut Polizei den Verdacht, weshalb auf richterliche Anordnung eine Blutprobe entnommen wurde. Bei der Durchsuchung des 24-Jährigen konnten noch weitere geringe Mengen Betäubungsmittel - Cannabis, Amphetamin - gefunden werden.